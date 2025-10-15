Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

FIGHTING CRIME AGAINST USA: CHINA, RUSSIA, IRAN

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 15, 2025

50% increase in espionage cases in Iran and China and a 33% increase in Russia. “These programs are RECORD.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture