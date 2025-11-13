Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"FEMINISM LIED" TO HOLLYWOOD: THE MOTHERHOOD DEBATE

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 13, 2025

Alex Clark discusses the latest in pop culture, where we may be seeing a turnaround in young women about starting families.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture