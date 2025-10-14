Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

FAITH LEADERS FOR PEACE

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 14, 2025

“Until we as faith leaders are dedicated to telling the truth about that particular region of the world [...] Samson was from Gaza.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture