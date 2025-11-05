EXIT POLLS SHOW THE WORKING CLASS DID NOT SHOW FOR MAMDANI

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptEXIT POLLS SHOW THE WORKING CLASS DID NOT SHOW FOR MAMDANI RealAmericasVoiceNov 05, 2025ShareTranscriptRob Henderson: Now he is positioning himself as a man of the people, the working class. That is not how sociology schools define class.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 5 mins ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 6 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 8 mins ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 9 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 11 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 14 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 15 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 17 mins ago • RealAmericasVoice