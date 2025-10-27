EXCLUSIVE FOOTAGE: HOUSE BARRICADING ILLEGALS, ICE TRIES TO MOVE IN

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptEXCLUSIVE FOOTAGE: HOUSE BARRICADING ILLEGALS, ICE TRIES TO MOVE INRealAmericasVoiceOct 27, 2025ShareTranscriptHouston works with ICE but the community is still showing their hatred. Ben Bergquam has an exclusive inside look.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 5 mins ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 6 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 8 mins ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 9 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 10 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 13 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 15 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 17 mins ago • RealAmericasVoice