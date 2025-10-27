Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

EXCLUSIVE FOOTAGE: HOUSE BARRICADING ILLEGALS, ICE TRIES TO MOVE IN

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 27, 2025

Houston works with ICE but the community is still showing their hatred. Ben Bergquam has an exclusive inside look.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture