Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript“EVERY COUNTY MOVED RIGHT” RealAmericasVoiceDec 20, 2025ShareTranscriptBenny Johnson: "You are the majority in this country. Don't ever stop acting like it."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsGAINES: “FEMINISM... DELIVERED EMPTINESS” just now • RealAmericasVoiceGAINES: ‘IN THE HARDEST MOMENT… ERIkA CHOSE FORGIVENESS’ 4 mins ago • RealAmericasVoiceDANICA PATRICK: ‘I DON’T WANT TO LET FEAR WIN’ 5 mins ago • RealAmericasVoice“ARE YOU GOING TO LET THEM WIN?” 7 mins ago • RealAmericasVoiceGRANDMA JEANIE AND THE CHARLIE KIRK SHIRT 10 mins ago • RealAmericasVoiceTHE REAL ENEMY 13 mins ago • RealAmericasVoice“I JUST DON’T CARE. I WANT TO DO THE RIGHT THING.” 16 mins ago • RealAmericasVoice