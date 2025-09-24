Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

ERIC TRUMP VISITS WITH DR. GINA

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Sep 24, 2025

Watch the entire exclusive interview!

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture