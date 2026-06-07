EPIC FIREWORKS ABOVE THE USS MIDWAY

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript1EPIC FIREWORKS ABOVE THE USS MIDWAY RealAmericasVoiceJun 07, 20261ShareTranscriptMary Millben sings “The Star Spangled Banner” as attendees enjoy the fireworks show for “Sea To Shining Sea.” Refer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSOMEONE HAS TO GO FIRSTJun 7 • RealAmericasVoiceGLENN BECK: WE’VE FORGOTTEN SACRIFICEJun 7 • RealAmericasVoiceIF WE FORGET, WE LOSE MORE THAN HISTORYJun 7 • RealAmericasVoiceWHAT MADE THE GREATEST GENERATION DIFFERENT?Jun 7 • RealAmericasVoiceFIRE WORKS AT MOMS FOR LIBERTY EVENTJun 7 • RealAmericasVoiceTHEY TOOK IT ALL THE WAY TO SCOTUSJun 7 • RealAmericasVoiceONE ROOM. FIVE BRANCHES. ONE NATION.Jun 7 • RealAmericasVoice