Real America's Voice

Real America's Voice

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EPIC FIREWORKS ABOVE THE USS MIDWAY

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RealAmericasVoice
Jun 07, 2026

Mary Millben sings “The Star Spangled Banner” as attendees enjoy the fireworks show for “Sea To Shining Sea.”

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