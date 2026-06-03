Real America's Voice

Real America's Voice

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EO: PROTECTING AMERICA’S TRADE BORDERS

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RealAmericasVoice
Jun 03, 2026

Watch POTUS sign an executive order aimed at strengthening customs enforcement.

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