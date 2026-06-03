EO: PROTECTING AMERICA’S TRADE BORDERS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript412EO: PROTECTING AMERICA’S TRADE BORDERSRealAmericasVoiceJun 03, 2026412ShareTranscriptWatch POTUS sign an executive order aimed at strengthening customs enforcement.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsCHRONIC LOW IQ? THERE’S A SONG FOR THAT! 😂5 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON CALIFORNIA ELECTIONS8 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON THE ISRAEL/LEBANON CEASEFIRE DEAL8 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON THE UFC STAGE9 hrs ago • RealAmericasVoiceGAS, COAL, AND NUCLEAR10 hrs ago • RealAmericasVoiceTRUMP ON BILL PULTE AS ACTING DNI10 hrs ago • RealAmericasVoiceTHE ‘WAR ON COAL’ IS OVER EPA10 hrs ago • RealAmericasVoiceSEC. WRIGHT TOUTS COAL INITIATIVES10 hrs ago • RealAmericasVoice