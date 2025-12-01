ECONOMIC “DEPRESSION”? BLACK FRIDAY SAYS OTHERWISE

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptECONOMIC “DEPRESSION”? BLACK FRIDAY SAYS OTHERWISE RealAmericasVoiceDec 01, 2025ShareTranscriptJake Novak reports shoppers spent “$11.8 billion… just on Friday” online, noting overall sales hit “an all-time high” despite media gloom.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsREACTION TO DC CRIME AND AFGHAN REFUGEE ATTACK 11 mins ago • RealAmericasVoiceMACINTYRE: AMERICA IS A NATION, NOT AN EMPIRE 40 mins ago • RealAmericasVoiceTHEY HYPOCRISY OF THE FAKE NEWS EXPOSED 42 mins ago • RealAmericasVoicePRESS SEC. ON NEW FAKE NEWS WEBSITE 45 mins ago • RealAmericasVoicePRESS SEC. ON STOPPING ILLEGAL AFGHANS 47 mins ago • RealAmericasVoiceREFUGEES ABUSING THE SYSTEM 1 hr ago • RealAmericasVoicePRESS SEC. COMMENTS ON POTUS' MRI 1 hr ago • RealAmericasVoicePRESS SEC. SAYS BOAT ATTACKS ARE LAWFUL 1 hr ago • RealAmericasVoice