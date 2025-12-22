DIVISION WITHIN THE MOVEMENT: RIFT STARTED BEFORE CHARLIE'S DEATH

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptDIVISION WITHIN THE MOVEMENT: RIFT STARTED BEFORE CHARLIE'S DEATH RealAmericasVoiceDec 22, 2025ShareTranscriptJack Posobiec interviews Megyn Kelly from AmFest. She discusses the anti-semite talk and how Netanyahu said Kelly "was right."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSTANDING UP FOR PARENTS AND FAMILIES24 mins ago • RealAmericasVoiceIVERMECTIN AND HYDROXYCHLOROQUINE’S ROLE IN TREATING CANCER 25 mins ago • RealAmericasVoiceCOVID VACCINE CAUSES HEART INFLAMMATION? WHY IS THERE NO WARNING? 33 mins ago • RealAmericasVoice“CREATING A HEALTHCARE PLAN TO BRING DOWN PREMIUMS” 35 mins ago • RealAmericasVoice"GREENLAND'S A BIG DEAL" 38 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ON MADURO 40 mins ago • RealAmericasVoiceMORE JOBS - TRUMP43 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ON THE SEIZED OIL 2 hrs ago • RealAmericasVoice