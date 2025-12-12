DID DEMS BREAK OUR HEALTHCARE SYSTEM?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptDID DEMS BREAK OUR HEALTHCARE SYSTEM? RealAmericasVoiceDec 12, 2025ShareTranscript“THE HEART OF THE PROBLEM WAS OBAMACARE. THIS WAS PUSHED DOWN THE AMERICAN PEOPLE’S THROATS.” - Dr. James Thorp, MDShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTRUMP: “WE HAVE THE HOTTEST COUNTRY ANYWHERE IN THE WORLD” 16 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP TO CONGRESSIONAL DEMOCRATS 18 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP THANKS MEMBERS OF CONGRESS 19 mins ago • RealAmericasVoiceCELEBRATING CHRISTMAS AT THE WHITE HOUSE 21 mins ago • RealAmericasVoiceCAMERAS “ALLOWED IN THE COURTROOM OF THE TRIAL OF…TYLER ROBINSON” 24 mins ago • RealAmericasVoiceVENEZUELAN OIL TANKER SEIZURE “A LEGAL OPERATION” 1 hr ago • RealAmericasVoiceA WAR ON “WHITE FOLKS”? 1 hr ago • RealAmericasVoice