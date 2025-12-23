Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript“CREATING A HEALTHCARE PLAN TO BRING DOWN PREMIUMS” RealAmericasVoiceDec 23, 2025ShareTranscript“The Republicans and President Trump want to lower premiums for all Americans, not just a select few on the exchanges...”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSTANDING UP FOR PARENTS AND FAMILIES7 mins ago • RealAmericasVoiceIVERMECTIN AND HYDROXYCHLOROQUINE’S ROLE IN TREATING CANCER 8 mins ago • RealAmericasVoiceCOVID VACCINE CAUSES HEART INFLAMMATION? WHY IS THERE NO WARNING? 16 mins ago • RealAmericasVoice"GREENLAND'S A BIG DEAL" 21 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ON MADURO 23 mins ago • RealAmericasVoiceMORE JOBS - TRUMP26 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ON THE SEIZED OIL 1 hr ago • RealAmericasVoice