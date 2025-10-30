CPAC HOSTS ENDING CHRISTIAN PERSECUTION SUMMIT

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript21CPAC HOSTS ENDING CHRISTIAN PERSECUTION SUMMIT RealAmericasVoiceOct 30, 202521ShareTranscriptBeni Rae Harmony attending the summit at the Kennedy Center reports the latest. Abroad, “60-100K Christians have been murdered since 2009”.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 1 min ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 3 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 4 mins ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 5 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 7 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 10 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 11 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 13 mins ago • RealAmericasVoice