Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

COMPASSION AND BORDERS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 17, 2025

“You can’t have compassion on one side and not on the other… you need both to fly.” — Rev. Donald Eason

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture