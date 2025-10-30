Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

CHARLIE KIRK HELPING INTERNATIONAL FREE SPEECH & WH APPOINTEES

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 30, 2025

Andrew Kolvet: Sarah Rogers giving kudos to Charlie for getting her into her current role, Under Secretary of State for Public Diplomacy.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture