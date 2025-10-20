CELEBRATING LSU CHAMPIONS AT THE WHITE HOUSE

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptCELEBRATING LSU CHAMPIONS AT THE WHITE HOUSERealAmericasVoiceOct 20, 2025ShareTranscript“I’m thrilled to welcome the 2025 NCAA College World Series champions, the Louisiana State University Tigers.” - President TrumpShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" just now • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 2 mins ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 3 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 5 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 8 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 9 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 11 mins ago • RealAmericasVoiceAMERICANS WILL BE BACK TO RECEIVING PAYCHECKS AND FAMILIES WILL RECEIVE ASSISTANCE 12 mins ago • RealAmericasVoice