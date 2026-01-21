CCP"S EXPLOITATION OF U.S. BIRTHRIGHT CITIZENSHIP

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptCCP"S EXPLOITATION OF U.S. BIRTHRIGHT CITIZENSHIP RealAmericasVoiceJan 21, 2026ShareTranscript“The Chinese government has created a system whereby it’s happening on an industrial scale.” - Peter SchweizerShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTRUMP IS PROTECTING RELIGIOUS LIBERTY 42 mins ago • RealAmericasVoiceTHE IMPORTANCE OF KEEPING CIVIL ORDER 45 mins ago • RealAmericasVoiceWALZ AND DEM LEADERS WERE “COMPLICIT” IN MN FRAUD 48 mins ago • RealAmericasVoiceCOULD THE PAID PROTESTORS IN MN WARRANT A RICO INVESTIGATION? 50 mins ago • RealAmericasVoiceDOJ DELIVERED SUBPOENAS TO WALZ AND OTHER MN DEMS 52 mins ago • RealAmericasVoiceNUMBER AMERICANS WHO THINK THAT POLITICAL VIOLENCE IS OK HAS INCREASED 55 mins ago • RealAmericasVoice“CARNEY’S NO JOKER” 56 mins ago • RealAmericasVoice