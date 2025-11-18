Real America's Voice

Real America's Voice

“CALL THE GOVERNOR” (OF TEXAS)

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 18, 2025

“CALL THE GOVERNOR AND DEMAND THAT THEY STOP ISSUING VEHICLE REGISTRATIONS TO ILLEGAL ALIENS IN THE STATE OF TEXAS.” - Brian Harrison

