CA TO BE GERRYMANDERED TO THE MAX?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptCA TO BE GERRYMANDERED TO THE MAX? RealAmericasVoiceNov 06, 2025ShareTranscriptDon Wagner: “Prop 50 takes the California Republican congressional lines and completely redraws them to favor the Democrats.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" just now • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 2 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 4 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 7 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 8 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 10 mins ago • RealAmericasVoiceAMERICANS WILL BE BACK TO RECEIVING PAYCHECKS AND FAMILIES WILL RECEIVE ASSISTANCE 11 mins ago • RealAmericasVoice"TREMENDOUS NEWS": FENTANYL CRACKDOWN FROM CHINA 13 mins ago • RealAmericasVoice