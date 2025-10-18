BYRON DONALDS FOUND JESUS AT A CRACKER BARREL

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptBYRON DONALDS FOUND JESUS AT A CRACKER BARRELRealAmericasVoiceOct 18, 2025ShareTranscriptRep. Byron Donalds shares his faith journey with Beau Davidson.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 1 hr ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 1 hr ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 1 hr ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 1 hr ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 1 hr ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 1 hr ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 1 hr ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 1 hr ago • RealAmericasVoice