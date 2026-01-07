BREAKING U.S. TRIES TO BOARD RUSSIAN SHIP IN NORTH ATLANTIC

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptBREAKING U.S. TRIES TO BOARD RUSSIAN SHIP IN NORTH ATLANTICRealAmericasVoiceJan 07, 2026ShareTranscriptArmen Kurdian responds to this developing story.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsINDIVIDUAL WHO RAMMED INTO ICE OFFICER HAS "DIED" 23 mins ago • RealAmericasVoiceSEC OF WAR WEIGHS IN ON HIS CENSURE OF MARK KELLY: GETTING DEMOTED 33 mins ago • RealAmericasVoiceSEC OF WAR GIVES INSIDE LOOK INTO VENEZUELAN OP VIDEO FEED 43 mins ago • RealAmericasVoiceNEW: RECRUITING NUMBERS ALREADY SURPASSING FY '26 44 mins ago • RealAmericasVoiceVENEZUELAN OPERATION: THE PUBLIC'S VIEW 48 mins ago • RealAmericasVoiceMN FIRST HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE MEETING: "EXPLOSIVE" 60 mins ago • RealAmericasVoiceBREAKING: ICE INVOLVED OFFICER SHOOTING 1 hr ago • RealAmericasVoiceHAVE YOU SEEN THE NEW J6 FACT WEBSITE FROM THE WHITE HOUSE? 2 hrs ago • RealAmericasVoice