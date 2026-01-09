BREAKING: U.S. SEIZES TANKER

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptBREAKING: U.S. SEIZES TANKER RealAmericasVoiceJan 09, 2026ShareTranscriptBREAKING: U.S. SEIZES ANOTHER TANKER LINKED TO VENEZUELA IN THE CARIBBEANShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsNEFF & KOLVET: “SHOWDOWN OVER ICE” just now • RealAmericasVoiceHARRISON: “TEXAS HAS NOT BANNED SHARIA LAW” 3 mins ago • RealAmericasVoiceBESSENT: WALZ NEGLIGENT 4 mins ago • RealAmericasVoiceBESSENT: “MINNESOTA PROTOCOL” TO TARGET FRAUD 9 mins ago • RealAmericasVoiceBESSENT: IRS AUDITING MINNESOTA FRAUD 18 mins ago • RealAmericasVoiceBESSENT ON GOV. WALZ 1 hr ago • RealAmericasVoiceBREAKING FROM SEC. BESSENT IN MINNESOTA 1 hr ago • RealAmericasVoiceROY: “TEXAS IS UNDER ASSAULT” 1 hr ago • RealAmericasVoice