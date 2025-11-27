Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

BREAKING: SHOOTING SUSPECT NAMED: “RAHMANULLAH LAKANWAL”

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 27, 2025

“They are reporting…that he is a 29-year-old Afghan national…His name is Rahmanullah Lakanwal.” Beni Harmony reports from CBS.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture