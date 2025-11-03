BREAKING: RIGHT WING CAR BOMBED BY ANTIFA IN GERMANY

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptBREAKING: RIGHT WING CAR BOMBED BY ANTIFA IN GERMANY RealAmericasVoiceNov 03, 2025ShareTranscriptJack Posobiec: A fire bombing. Specific direct reference to Charlie, by ANTIFA. “All you MAGA freaks will follow Kirk into h*ll.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" just now • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 2 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 3 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 6 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 7 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 9 mins ago • RealAmericasVoiceAMERICANS WILL BE BACK TO RECEIVING PAYCHECKS AND FAMILIES WILL RECEIVE ASSISTANCE 11 mins ago • RealAmericasVoice"TREMENDOUS NEWS": FENTANYL CRACKDOWN FROM CHINA 12 mins ago • RealAmericasVoice