BREAKING NEWS: 2 NATIONAL GUARD SOLDIERS SHOT, INJURED

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptBREAKING NEWS: 2 NATIONAL GUARD SOLDIERS SHOT, INJURED RealAmericasVoiceNov 26, 2025ShareTranscript“Conditions are not being released at this time. Somewhere in the vicinity of the White House.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBREAKING: 2 NATIONAL GUARDSMEN SUCCUMBED TO INJURIES 11 mins ago • RealAmericasVoiceD.C. GUARDSMEN SHOOTING: WHAT ARE THE RULES OF ENGAGEMENT? 13 mins ago • RealAmericasVoiceVP JD VANCE ON NATIONAL GUARDSMEN SHOOTING: "SAY A PRAYER" 15 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS: TWEET REPOSNSE TO NATIONAL GURADSMEN SHOOTING 16 mins ago • RealAmericasVoiceLIVE LOOK: NATIONAL GUARD MEMBERS SHOT IN D.C., SUSPECT IN CUSTODY 19 mins ago • RealAmericasVoice"WHAT MATTERS IN OUR OWN HEMISPHERE IS MORE IMPORTANT" THAN EUROPE +ABROAD 23 mins ago • RealAmericasVoiceLIVE: VP JD VANCE HANDING OUT CHOW TO MILITARY 25 mins ago • RealAmericasVoice