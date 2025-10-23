Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

BREAKING: MERRICK GARLAND, CHRIS WRAY APPROVED ARCTIC FROST PROBE

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 23, 2025

“You don’t start targeting the communications of sitting U.S. Senators…without making sure you’ve got that backed up.” - Sam Faddis

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture