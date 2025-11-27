Real America's Voice

Real America's Voice

“BOTH THE NATIONAL GUARDSMEN WERE SHOT IN THE HEAD.”

RealAmericasVoice
Nov 27, 2025

“NBC NEWS IS REPORTING FROM OFFICIALS WHO ARE WORKING THIS…THAT BOTH THE NATIONAL GUARDSMEN WERE SHOT IN THE HEAD.” - Steve Bannon reports.

