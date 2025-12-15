Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

BONDI BEACH ATTACK: SHOOTER TIED TO ISLAMIC ISIS CELL

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 15, 2025

More information is coming out on the father and son shooters from the AUS attack. “The whole thing reeks to high heaven here.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture