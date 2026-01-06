Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1“BIGGEST INSTANCE OF POLICE BRUTALITY SINCE CIVIL RIGHTS ERA” RealAmericasVoiceJan 06, 20261ShareTranscriptJulie Kelly says flashbangs were “illegally” used on peaceful crowds, and adds that no officers have been held accountable.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsRAV SUPPORTED J6ERS 1 hr ago • RealAmericasVoiceBUTTA ON J6: “IT ALL FAILED” 1 hr ago • RealAmericasVoiceEveryone Except for Leftists are Happy About Maduro’s Capture 2 hrs ago • RealAmericasVoiceJOHN STRAND ON J6 AND RUN FOR CONGRESS 2 hrs ago • RealAmericasVoiceCALIFORNIA MORE CORRUPT THAN MINNESOTA? 3 hrs ago • RealAmericasVoiceMCCABE ON THE J6 COMMEMORATION 3 hrs ago • RealAmericasVoiceCOMMEMORATING THE 5TH ANNIVERSARY OF JANUARY 6TH 3 hrs ago • RealAmericasVoiceMAMDANI’S CONCERNING EXECUTIVE ORDERS 3 hrs ago • RealAmericasVoice