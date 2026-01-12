BIG NEWS: GEOGRAPHIC TARGETING FROM TREASURY

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptBIG NEWS: GEOGRAPHIC TARGETING FROM TREASURY RealAmericasVoiceJan 12, 2026ShareTranscriptSecretary Scott Bessent answers Jack Posobiec's question about how money being sent overseas in MN is going to be BANNED, "stopping the flow."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsMEXICO IS “A MESS” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceUK HAS AGREED TO TRANSFER SOVEREIGNTY OVER THE CHAGOS ISLANDS TO MAURITIUS? 2 hrs ago • RealAmericasVoiceAMERICANS “WANT THE SYSTEM FIXED” 3 hrs ago • RealAmericasVoiceOMAR CONTINUES TO LIE 3 hrs ago • RealAmericasVoiceBRIAN GLENN ON THE FATAL ICE SHOOTING IN MN 3 hrs ago • RealAmericasVoiceIRANIANS PROTEST THEIR GOVERNMENT: WHAT’S NEXT? 3 hrs ago • RealAmericasVoiceVENEZUELAN CARTELS ARE THREATENING AZAR 3 hrs ago • RealAmericasVoiceCARTELS HAVE GONE AFTER RAV CORRESPONDENTS 3 hrs ago • RealAmericasVoice