BIG NEWS: GEOGRAPHIC TARGETING FROM TREASURY

Jan 12, 2026

Secretary Scott Bessent answers Jack Posobiec's question about how money being sent overseas in MN is going to be BANNED, "stopping the flow."

