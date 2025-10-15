Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

BIG ANNOUNCEMENT FROM TPUSA ! GUESS WHO IS JOINING THE STAGE?

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 15, 2025

“You are actually going to be joining Erika Kirk on our campus tour. Erika Kirk and JD VANCE! BIG ONE!”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture