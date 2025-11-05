Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

BEACON OF HOPE AFTER ELECTIONS FOR REPUBLICANS: LOOK TO AZ

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 05, 2025

Even the candidate who lost last night in Mesa that ran a Republicans for Kamala, gave credit to TP Action.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture