Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

AZERRAD: POTUS ENFORCING THE LAW ON THE BORDER

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 21, 2025

“What evidence is there that we live in a tyranny? That Trump is trying to be a king?” Dr. David Azerrad

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture