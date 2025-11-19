Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1"AS WE GIVE THANKS THIS SEASON, LET US REMEMBER WHAT UNITES US" RealAmericasVoiceNov 19, 20251ShareTranscriptFLOTUS gives a Thanksgiving message: to every service member, thank you for standing watch so others can celebrate in peace.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBLUE STATE FLIGHT TO RED STATES 11 mins ago • RealAmericasVoiceREP. CRAWFORD ON VENEZUELAN DRUG BOATS 12 mins ago • RealAmericasVoiceREFORMING COUNTERINTELLIGENCE SO WE’RE NOT “ABUSING AMERICANS” 14 mins ago • RealAmericasVoiceSTOCK TRADING BAN IN CONGRESS? 16 mins ago • RealAmericasVoiceHALLIGAN ADMITS THAT THE FULL GRAND JURY “NEVER SAW THE FINAL INDICTMENT AGAINST COMEY.” 17 mins ago • RealAmericasVoiceJIM JORDAN URGED THE DOJ TO PROSECUTE FORMER LEAD ATTORNEY FROM JACK SMITH’S OFFICE 18 mins ago • RealAmericasVoiceADDING AI MORATORIUM TO THE NDAA? 1 hr ago • RealAmericasVoiceROEBERG RUNNING FOR AG OF ARIZONA 1 hr ago • RealAmericasVoice