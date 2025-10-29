ARNN: INSTITUTIONS OUTLIVE FOUNDERS—AND CHARLIE BUILT ONE

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptARNN: INSTITUTIONS OUTLIVE FOUNDERS—AND CHARLIE BUILT ONE RealAmericasVoiceOct 29, 2025ShareTranscript“So what you’ve lost is your founder. But if you found it well, then it will continue. And he did.” - Dr. Larry ArnnShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 2 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 3 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 5 mins ago • RealAmericasVoiceAMERICANS WILL BE BACK TO RECEIVING PAYCHECKS AND FAMILIES WILL RECEIVE ASSISTANCE 7 mins ago • RealAmericasVoice"TREMENDOUS NEWS": FENTANYL CRACKDOWN FROM CHINA 8 mins ago • RealAmericasVoiceUC BERKLEY ALERTS "AGITATORS" THROUGH TICKETING "INTENTIONALLY" 9 mins ago • RealAmericasVoiceBERKLEY POLICE "ALLOW DOMESTIC TERRORISTS", CA STAYS SILENT 11 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP'S MEMPHIS SAFE TASK FORCE LOCATE 101 MISSING CHILDREN 4 hrs ago • RealAmericasVoice