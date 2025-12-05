Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

ANY CONCERN IN TX OVER NEW MAPS?

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 05, 2025

Ken Paxton weighs in on the newly drawn maps: people have fled other Democratic states, people are voting with their feet.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture