ANTIFA TERROR IN OAKLAND

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptANTIFA TERROR IN OAKLANDRealAmericasVoiceOct 24, 2025ShareTranscriptJack Posobiec breaks down chilling footage of what appears to be an Antifa-linked U-Haul barreling into a federal checkpoint.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 1 min ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 3 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 5 mins ago • RealAmericasVoiceAMERICANS WILL BE BACK TO RECEIVING PAYCHECKS AND FAMILIES WILL RECEIVE ASSISTANCE 6 mins ago • RealAmericasVoice"TREMENDOUS NEWS": FENTANYL CRACKDOWN FROM CHINA 7 mins ago • RealAmericasVoiceUC BERKLEY ALERTS "AGITATORS" THROUGH TICKETING "INTENTIONALLY" 8 mins ago • RealAmericasVoiceBERKLEY POLICE "ALLOW DOMESTIC TERRORISTS", CA STAYS SILENT 11 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP'S MEMPHIS SAFE TASK FORCE LOCATE 101 MISSING CHILDREN 4 hrs ago • RealAmericasVoice