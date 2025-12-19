ANTHEM OF THE FREE GOES TO NUMBER ONE

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptANTHEM OF THE FREE GOES TO NUMBER ONE RealAmericasVoiceDec 19, 2025ShareTranscriptMAJOR ANNOUNCEMENT REAL AMERICA MUSIC'S ANTHEM OF THE FREE IS #1ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts“A CONSERVATIVE VOICE IN HOLLYWOOD” 10 mins ago • RealAmericasVoice“TRUMP AS A MODERN-DAY CYRUS” 12 mins ago • RealAmericasVoice“EVERYTHING CHANGED AFTER TRUMP” 16 mins ago • RealAmericasVoiceHELD HOSTAGE 505 DAYS 19 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP SIGNS DRUG PRICE ORDER AT WHITE HOUSE 22 mins ago • RealAmericasVoice“NEVER TWEET MAD.” 23 mins ago • RealAmericasVoice“WE WON.” 25 mins ago • RealAmericasVoice