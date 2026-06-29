ANOTHER EATHQUAKE STRIKES CARACAS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript721ANOTHER EATHQUAKE STRIKES CARACASRealAmericasVoiceJun 29, 2026721ShareTranscript BREAKING: Another 5.0 magnitude earthquake has just struck the city of Caracas.Refer a friendGive a gift subscription Discussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsONE NATION BY STEVE GRUBER & THE FREEDOM PROJECTJun 28 • RealAmericasVoiceBILLIONS IN TAXPAYER-BACKED HEALTHCARE DOLLARS WITH ALMOST NO PUBLIC SCUTINYJun 26 • RealAmericasVoiceTHE GREAT AMERICAN STATE FAIR WITH PRESIDENT TRUMPJun 24 • RealAmericasVoice“THIS COUNTRY IS NOT GOING TO HAVE COMMUNISTS”Jun 24 • RealAmericasVoiceJUST IN: THUNE NOT INVITED TO MEETING WITH POTUS AND SENATORSJun 24 • RealAmericasVoicePOTUS FULL PRESS GAGGLE 6-23-26Jun 23 • RealAmericasVoiceDOJ CHARGES 455 FOR HEALTHCARE FRAUD FULL PRESSERJun 23 • RealAmericasVoice