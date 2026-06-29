Real America's Voice

Real America's Voice

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ANOTHER EATHQUAKE STRIKES CARACAS

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RealAmericasVoice
Jun 29, 2026

﻿ BREAKING: Another 5.0 magnitude earthquake has just struck the city of Caracas.

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