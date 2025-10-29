AN INTERESTING BIRTHDAY GIFT

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1AN INTERESTING BIRTHDAY GIFT RealAmericasVoiceOct 29, 20251ShareTranscriptIt’s a piece of concrete, with a certificate of authenticity. It makes you think about freedom, and how a city was divided for over 20 years.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION just now • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 2 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 4 mins ago • RealAmericasVoiceAMERICANS WILL BE BACK TO RECEIVING PAYCHECKS AND FAMILIES WILL RECEIVE ASSISTANCE 6 mins ago • RealAmericasVoice"TREMENDOUS NEWS": FENTANYL CRACKDOWN FROM CHINA 7 mins ago • RealAmericasVoiceUC BERKLEY ALERTS "AGITATORS" THROUGH TICKETING "INTENTIONALLY" 8 mins ago • RealAmericasVoiceBERKLEY POLICE "ALLOW DOMESTIC TERRORISTS", CA STAYS SILENT 10 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP'S MEMPHIS SAFE TASK FORCE LOCATE 101 MISSING CHILDREN 4 hrs ago • RealAmericasVoice