AIRLINE PAIN BREAKS IMPASSE

RealAmericasVoice
Nov 10, 2025

Jake Novak: “The Democrats caved, and they caved because they were personally inconvenienced. Period.”

