Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

ABC VS POTUS : "HERE WE GO...IT IS ALWAYS THE SAME THING WITH YOU"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 08, 2025

President Trump fights back and says he is very much in favor with whatever Sec. of War wants to do regarding the Venezuelan boat footage.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture