Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

A PRAYER TO KICK-OFF AMFEST 2025

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 19, 2025

“WE TURN AWAY FROM FEAR, BUT WE TURN TOWARDS THE POWER OF THE HOLY SPIRIT.”- John K. Amanchukwu Sr. opens AmFest in prayer.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture