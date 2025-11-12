A GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript11A GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS RealAmericasVoiceNov 12, 202511ShareTranscript“Once again ultimately, it is Epstein trying to pull Trump in and implicate him in his [Epstein’s] own crimes.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsWEAKENING PARENTS CONTROL? THE APP STORE FREEDOM ACT 4 mins ago • RealAmericasVoiceELECTION FRAUD, VOTING ILLEGALLY, AND VOTING PERJURY: KANSAS AG CHARGES MAYOR 6 mins ago • RealAmericasVoiceGEN Z GETS BRAINWASHED: DANGERS OF SOCIALISM SCAM 7 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS AND FLOTUS SIGN THE FOSTERING THE FUTURE EO 9 mins ago • RealAmericasVoiceDEFENDING FAITH BASED AND RELIGIOUS FAMILIES FROM RADICAL LEFT 10 mins ago • RealAmericasVoiceUSING TAX CREDIT FOR FOSTER CHILDREN TO ATTEND SCHOOL OF CHOICE 2 hrs ago • RealAmericasVoiceMORE THAN 15K CHILDREN AGE OUT EACH YEAR OF FOSTER CARE: FLOTUS & POTUS CORRECT IT 2 hrs ago • RealAmericasVoiceFOSTERING THE FUTURE: WHAT THE EO ENTAILS 2 hrs ago • RealAmericasVoice