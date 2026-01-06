Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

A DRAMATIC SHIFT: CHILD VACCINE MANDATES FALL FROM 72 TO 11

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 06, 2026

Peter McCullough, MD, weighs in with John Solomon and Amanda Head.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture