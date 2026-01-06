A DRAMATIC SHIFT: CHILD VACCINE MANDATES FALL FROM 72 TO 11

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript21A DRAMATIC SHIFT: CHILD VACCINE MANDATES FALL FROM 72 TO 11 RealAmericasVoiceJan 06, 202621ShareTranscriptPeter McCullough, MD, weighs in with John Solomon and Amanda Head.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsVenezuela is Not the Middle East 3 hrs ago • RealAmericasVoiceSHOULD THERE BE ACCOUNTABILITY FOR COMPANIES THAT PROVIDE PAID PROTESTORS? 3 hrs ago • RealAmericasVoice“THE ENEMIES OF FREEDOM ARE NOW OFFICIALLY ON NOTICE” 5 hrs ago • RealAmericasVoiceCHARGED WITH A CRIME FOR SHARING A POST OF A MAN IN WOMEN’S RESTROOMS5 hrs ago • RealAmericasVoiceVENEZUELA: “BANG, PROBLEM SOVED.” 5 hrs ago • RealAmericasVoiceFORMER MADURO HOSTAGE TALKS ABOUT THE DICTATOR’S APPREHENSION 6 hrs ago • RealAmericasVoiceTHE END OF THE MADURO REGIME 6 hrs ago • RealAmericasVoiceARE THE PEOPLE OF VENEZUELA HOPEFUL? 6 hrs ago • RealAmericasVoice