24 SUPREME COURT WINS WITH A 92% SUCCESS RATE

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript24 SUPREME COURT WINS WITH A 92% SUCCESS RATE RealAmericasVoiceDec 02, 2025ShareTranscriptAG Pam Bondi lays out all the WINS our country is making with America first agenda, including Arctic Frost.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsHOW TRUMP ACCOUNTS WILL IMPACT AMERICAN CHILDREN 28 mins ago • RealAmericasVoiceDELL CEO CONTRIBUTES $25M TO CHILDREN'S FUTURE INVESTMENTS 40 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ACCOUNTS AVAILABLE STARTING JULY 4, 2026 44 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS ON GIVING TUESDAY: TRUMP ACCOUNTS FOR CHILDREN'S FUTURES 47 mins ago • RealAmericasVoiceMSM STILL NOT REPORTING ON THE X ACCOUNT OF SOMALI FRAUD 1 hr ago • RealAmericasVoiceNEW YORK TIMES FINALLY ACKNOWLEDGING MINNESOTA RAMPANT FRAUD 1 hr ago • RealAmericasVoicePOTUS COMMITTED TO PEACE: NO OTHER LEADER COULD PULL OFF 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS TEASES ABOUT CANDIDATES RUNNING IN 2028 2 hrs ago • RealAmericasVoice