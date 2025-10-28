Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

160 REPUBLICANS TARGETED IN ARCTIC FROST?

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 28, 2025

“This is absolutely one of the core pieces of evidence of the weaponization of the federal police state.” - Rep. Andy Biggs

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture