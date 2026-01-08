Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

1200% INCREASE IN ASSAULTS AGAINST IMMIGRATION AND CUSTOMS OFFICERS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 08, 2026

PressSec says the administration "will redouble our efforts...to get the worst of the worst off of the American streets."

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture